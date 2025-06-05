Trump, Rusya-Ukrayna Savaşını Çocukların Kavgasına Benzetti

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşını Çocukların Kavgasına Benzetti
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı çocukların kavga etmesine benzetti ve ateşkes sağlanmadığı takdirde iki ülkeye sert yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzettiğini ifade ederek, ateşkes için anlaşmaya varılamaması durumunda iki ülkeye de ağır yaptırımlar getireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Oval Ofis'te ağırlarken, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona ermesi gerektiği hususunda Almanya ile aynı noktada olduklarını ve bu konuyu Merz ile görüşmesinde geniş şekilde ele alacaklarını söyleyen Trump, hem Moskova hem de Kiev yönetimine ayrı ayrı "uyarılarda" bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Trump, "Putin bana, 'Ukrayna'ya saldırmaktan başka seçeneğimiz yok' dedi. Ben de ona, 'Bunu yapma, bunu yapmamalısın, buna bir son vermelisin' dedim." şeklinde konuştu.

ABD'nin Rusya'ya ne zaman ve hangi koşullarda yeni yaptırımlar getireceğinin sorulması üzerine Trump, "Eğer Rusya'nın durmayacağını görürsek, o noktada çok sert yaptırımlar olur. Rusya çizginin dışına çıkarsa ne kadar sert olabileceğime şaşırırsınız." diye konuştu.

İki ülke arasında ateşkes anlaşması olmaması durumunda hem Rusya hem de Ukrayna'ya yaptırım sinyali veren ABD Başkanı, "Dürüst olmak gerekirse, bu her iki ülke için de geçerli olacak. Bilirsiniz, tango iki kişiyle yapılır. Biz bu konuda sert olacağız, ister Rusya ister başka bir ülke olsun, çok sert olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzeten Trump, şöyle konuştu:

"Dün Putin'e şu benzetmeyi yaptım. Dedim ki, belki de savaşmaya ve çok acı çekmeye devam etmeniz gerekecek çünkü iki taraf da siz onları ayırmadan önce acı çekiyor. Bu oldukça bilinen bir benzetmedir. İki çocuk var, bir parkta kavga ediyorlar. Bazen onları bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz. Sporda görürsünüz bunu, hakemler birkaç saniye onları bırakır. Onları ayırmadan önce bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz."

Sözlerinin devamında iki ülke arasındaki bu savaşın bir noktada durması gerektiğine vurgu yapan Trump, "Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı durdurabildim ve bundan dolayı gurur duyuyorum; keşke bu savaşı da aynı şekilde durdurabilsem." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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