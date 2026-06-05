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ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmaya varılması konusunda umutlu

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu belirterek, 'Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak' dedi. Trump ayrıca İran'la nükleer müzakerelerin iyi gittiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduğunu belirterek "Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, Wisconsin eyaletine giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşma zemini konusuna dair görüşleri sorulan Trump, "Bırakalım onlar anlaşsınlar. Bu işi bu noktaya getiren benim ve bence bu mesele çözüme kavuşacak." ifadesini kullandı.

İki ülkenin olması gereken noktaya yaklaştığını söyleyen Trump, "Bu, asla yaşanmaması gereken bir savaştı, ben başkan olsaydım asla yaşanmazdı ama bence bu mesele çözüme kavuşacak." diye konuştu.

Trump'tan İran'la anlaşma yorumu

Uçaktaki soru-cevap bölümünde kısaca İran gündemine de değinen Başkan Trump, Tahran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini belirtti.

Trump, "İran konusunda büyük bir başarı elde ediyoruz. Onlar nükleer silaha sahip olmayacaklar, kendileri de nükleer silaha sahip olacak durumda olmadıklarını söylediler." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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