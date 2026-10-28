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Trump, petrol ve doğalgaz kaynaklı metan emisyonu kurallarını geri çekmeyi planlıyor

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Trump, petrol ve doğalgaz kaynaklı metan emisyonu kurallarını geri çekmeyi planlıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgazdan kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yasal düzenlemeleri geri çekmeyi planladığını duyurdu. Trump, Biden döneminde konulan kuralların kaldırılmasının maliyetleri azaltıp enerji üretimini artıracağını savundu.

WASHINGTON, 28 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz faaliyetlerinden kaynaklanan metan gazı emisyonlarını azaltmayı hedefleyen yasal düzenlemeleri geri çekmeyi planladığını duyurdu. Trump, bu adımın maliyetleri azaltıp ülkede enerji üretimini artıracağını savundu.

Trump salı günü Teksas eyaletindeki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Biden döneminde uygulamaya konan" ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin, sondaj faaliyetlerinden kaynaklı metan gazı sızıntılarını sınırlandırmasını zorunlu kılan kuralları "kaldırma kararı aldıklarını" söyledi.

Yüksek akaryakıt fiyatları, ara seçimler öncesinde Trump ve Cumhuriyetçiler üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD'nin İran'da sürdürdüğü savaş, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, yeni düzenlemenin enerji maliyetlerini hafifleteceğini savunan Trump yönetimi, bu planla faturaların azalacağını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua
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