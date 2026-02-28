Haberler

Trump'ın, Suudi Arabistan, Katar, BAE liderleri ve NATO Genel Sekreteri ile görüştüğü belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar, BAE liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ile görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Leavitt, Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, bugün ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
