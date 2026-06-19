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Trump: Tüm Cephelerde Ateşkes Yapılmasını Bekliyoruz

Trump: Tüm Cephelerde Ateşkes Yapılmasını Bekliyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil tüm cephelerde tam bir ateşkes beklediğini belirterek, tarafların taahhütlerine uyması gerektiğini söyledi. Trump'ın İran ile mutabakat zaptı imzalamasının ardından 60 günlük müzakere süreci başladı.

WASHINGTON, 19 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin "tüm cephelerde tam bir ateşkes" beklediğini belirterek, "Ortadoğu'daki herkesin" verdiği sözlere bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, " Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz. ABD barışa bağlıdır ve Ortadoğu'daki herkesin müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasına olanak sağlama konusundaki taahhütlerine riayet etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın çarşamba günü Fransa'da İran ile mutabakat zaptını imzalamasının ardından, taraflar nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla 60 günlük müzakere sürecine girdi.

Mutabakat metninde "Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesi" hükmü olmasına karşın İsrail, Lübnan'dan çekilme niyetinde olmadığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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