Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik ırkçı içerikli bir paylaşımı kınadığını ancak özür dilemeyeceğini açıkladı. Trump, videonun yalnızca başını izlediğini ve sorun görmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik sosyal medya hesabındaki paylaşımın "ırkçı" kısmını kınarken, paylaşım için özür dilemeyeceğini söyledi.

CNN'in haberine göre Trump, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren videolu paylaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Videonun yalnızca başını izlediğini ve bir sorun görmediğini söyleyen Trump, "Kimse (videonun) sonunda onun olduğunu bilmiyordu. Eğer bakmış ve görmüş olsalardı, muhtemelen kaldırırlardı." dedi.

Trump, söz konusu videoyu sonuna kadar izlemeden bir personele ilettiğini belirterek, o kişinin videoyu sonuna kadar izlemiş olması gerektiğini söyledi.

Videonun "ırkçı" kısımlarını kınadığını belirten Trump, paylaşımdan dolayı özür dileyip dilemeyeceği sorusuna ise, "Hayır, ben hata yapmadım." diye yanıt verdi.

Trump'tan tartışmalı paylaşım

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

Söz konusu paylaşım tepkiler üzerine kaldırılırken, bir Beyaz Saray yetkilisi ise videonun bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savunmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
