Trump: Nükleer Anlaşma Sağlanana Dek İran'a Yönelik Abluka Devam Edecek

WASHINGTON, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimi, Washington ile nükleer programı konusunda anlaşmaya yanaşmadığı sürece İran'a yönelik deniz ablukasını sürdüreceklerini söyledi.

ABD merkezli Axios haber sitesine çarşamba günü telefonla yaptığı açıklamada, "Abluka, bombalamadan daha etkili" diyen Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İran'ın, ablukanın kalkması için bir anlaşmaya varmak istediğini öne süren Trump, "Anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Nükleer silahlara sahip olmalarını istemediğim için ablukayı kaldırmak istemiyorum" dedi.

Haberde an itibarıyla başlıca baskı aracı olarak ablukaya başvuran Trump'ın, isteklerini kabul etmemesi halinde İran'a askeri harekatı da değerlendirebileceği belirtildi.

