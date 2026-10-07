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Trump, Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini, verilmemesini itibar kaybı olarak gördü

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ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim Cuma günü açıklanacak Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini belirterek, ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel ödüllerinin itibar kaybedeceğini savundu. Trump, bugüne kadar 8 savaşı sona erdirdiğini öne sürdü.

Abd Başkanı Donald Trump, 9 Ekim Cuma günü açıklanacak Nobel Barış Ödülü'nü almayı fazlasıyla hak ettiğini ve kendisine verilmemesi halinde Nobel ödüllerinin itibar kaybedeceğini savundu.

Abd Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

9 Ekim Cuma günü açıklanacak Nobel Barış Ödülü hakkındaki görüşleri sorulan Trump, Nobel komitesinin kendisine bu ödülü vereceğini düşünmediğini belirtti.

Trump, "Kararlarının ne olacağını bilmiyorum. Benim gibi insanlara bu ödülü verme eğiliminde olmadıkları biliniyor. Ödülü alsam da almasam da ben çok şey başardım ve bence bu (ödülün kendisine verilmemesi), onlar için büyük bir itibar kaybı olur." değerlendirmesini yaptı.

Bugüne kadar 8 savaşın sona ermesini sağladığını savunan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya "hiçbir şey yapmadan" Nobel Barış Ödülü verilmesine karşın kendisine bu ödülün verilmediğini kaydetti.

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü alan Maria Machado'nun bu ödülü kendisine takdim ettiğini hatırlatan ABD Başkanı, "Nobel Barış Ödülü cuma günü verilecek. Geçen sefer ödülü muhteşem bir insan olan genç bir bayana verdiler ve o da bunu asıl benim hak ettiğimi söyledi ve ödülü bana verdi." diye konuştu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun çok önemli bir şey olduğunu dile getiren Trump, sona erdirdiğini söylediği savaşlardan dolayı kendisine ödülün verilmesinin gerektiğini iddia etti.

Kaynak: AA
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