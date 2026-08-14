Haberler

Trump: Nijer'deki ABD'li misyoner serbest

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, Nijer'de kaçırılan ABD'li misyoner Kevin Rideout'un serbest bırakılarak ABD'li yetkililere teslim edildiğini duyurdu. Rideout, 21 Ekim 2025'te Niamey'deki evinin önünde kaçırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Nijer'de esir tutulan ABD'li misyoner Kevin Rideout'un serbest bırakıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rideout'un ABD'li yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

Trump, "Harika bir Hıristiyan misyoner olan Kevin Rideout'un yeniden ABD'nin gözetimine teslim edildiğini paylaşmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Rideout'un bağlı olduğu misyonerlik örgütü SIM International yaptığı açıklamada, Rideout'un, 21 Ekim 2025 tarihinde Nijer'in başkenti Niamey'deki evinin önünde kaçırıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA
Beklenen gün geldi çattı! Coşkulu kalabalık toplandı, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

Beklenen gün geldi çattı! Gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! 68 yaşındaki yatalak eşini gözünü kırpmadan katletti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Külçe külçe altın çıktı
Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu

Kuzeninin düğünü için müdürden izin istedi, aldığı cevapla şoke oldu
Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti