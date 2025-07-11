Trump, Nick Adams'ı Kuala Lumpur Büyükelçisi Adayı Olarak Gösterdi

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ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar yorumcu Nick Adams'ı Kuala Lumpur Büyükelçiliği için aday gösterdi. Adams, Trump'ın 'inanılmaz vatansever ve başarılı girişimci' ifadesiyle tanıttığı bir isim olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar siyasi yorumcu Nick Adams'ı, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdi.

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Avustralya doğumlu ABD vatandaşı Nick Adams hakkında paylaşımda bulundu.

Trump, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdiği Adams'ı "inanılmaz bir vatansever ve çok başarılı bir girişimci" olarak nitelendirdi.

Adams'ın "çok satan bir yazar, konuşmacı ve yorumcu" olduğunu belirten Trump, Nick Adams'ın ABD'ye sevgisi ve bağlılığını da "ilham verici" olarak değerlendirdi.

Adams'ın paylaşımı

Adams da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, bu onura layık görülmesinden dolayı Başkan Trump'a teşekkürlerini sundu.

Malezya'da ABD'yi temsil etmekten gurur duyacağını ve onay sürecini sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Adams, "Gelmiş geçmiş en büyük başkanımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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