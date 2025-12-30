Trump, Netanyahu ile Yaptığı Basın Toplantısında Konuştu: "Sonuna Kadar Erdoğan'layım, Sonuna Kadar Netanyahu'ylayım"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya "Ona saygı duyuyorum, Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında hiçbir problem olmayacak" şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netenyahu ile Florida'daki malikanesinde yaptığı ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İsrail ve Türkiye'nin ikili ilişkileri ve olası F-35 satışı ile ilgili, "F-35'leri Türkiye'ye satmayı ciddi anlamda düşünüyoruz. Söz veriyorum, onları İsrail'e karşı kullanmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail ve Türkiye ile ilgili de "Biliyorsunuz, Erdoğan benim iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi de ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak. Onu çok iyi tanıyoruz ve ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yle kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptım, gördünüz. Bir problem olmayacak. O harika iş çıkardı. Sonuna kadar Erdoğan'layım, sonuna kadar Bibi'yleyim. Hiçbir şey olmayacak" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail, Suriye ve Türkiye'nin ilişkilerine dair bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Şunu da unutmayın: Suriye'deki çok kötü bir yöneticinin ortadan kaldırılmasına büyük ölçüde yardım eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten çok büyük bir payı var. Bibi de buna katılıyor. Ben de katılıyorum ve bunu biliyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıkları için ciddi anlamda takdiri hak ediyor. Çünkü o, çok kötü bazı insanları ortadan kaldırdı.

Biliyorsunuz, bunu Suriye'de isimler değişse de bin yıldır yapmak istiyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapan kişi oldu. Biz de ona büyük bir kredi veriyoruz, ben şahsen çok büyük bir kredi veriyorum. Ama bence Suriye ile İsrail arasında işler yoluna girecek."