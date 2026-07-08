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ABD Başkanı Trump, NATO Ankara Zirvesi'nin ardından başkentten ayrıldı

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ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi'nin ardından Ankara'dan ayrılarak ABD'ye gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla hareket etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında Ankara'dan ayrıldı.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews üssüne gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan saat 20.41'de hareket etti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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