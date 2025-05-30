Trump, NATO'nun Doğu Genişlemesi Konusunda Putin'e Söz Vermeye Hazır Olabilir

Trump, NATO'nun Doğu Genişlemesi Konusunda Putin'e Söz Vermeye Hazır Olabilir
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Trump'ın NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda Putin'e taahhüt verebileceğini belirtti. Ukrayna'daki ateşkes müzakereleri sırasında bu meselenin gündeme geleceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Trump'ın NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söz vermeye hazır olabileceğini belirtti.

Kellogg, ABC News'e verdiği demeçte Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Ukrayna tarafından ateşkesle ilgili 22 maddelik memorandum aldıklarını ve bu şartların çok iyi olduğunu düşündüklerini ifade eden Kellogg, Putin'in, Trump'a telefon görüşmesinde bir hafta içerisinde göndereceğini söylediği memorandumu henüz görmediklerini kaydetti.

Kellogg, Putin'in savaşı sona erdirmek için şartlarını ana hatlarıyla belirlediğine dair raporların bulunduğunu, bu koşulların arasında Batılı liderlerden NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair taahhüt talebinin de olduğunu ifade etti.

ABD için Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının masada olmadığını vurgulayan Kellogg, örgütte bu görüşe sahip başka üye devletlerin de bulunduğunu savundu.

Kellogg, doğuya doğru genişlemenin, Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan ve Moldova'yı da kapsadığını söyleyerek, Trump'ın, Putin'e NATO'nun genişlemeyeceğine dair taahhütte bulunmaya niyetinin olabileceğini ifade etti.

İstanbul'da yapılacak müzakerelerde NATO meselesinin ve Kırım, Donetsk, Zaporijya, Herson, Luhansk bölgelerinin akıbetinin konuşulacağını dile getiren Kellogg, bu müzakerelere Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un öncülük edeceğini belirtti.

Kellogg, Trump'ın "kullanıldığını" ya da "sonuç alamayacağını" hissettiği takdirde müzakereleri bırakacağını ve meseleyi Avrupa'ya devredeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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