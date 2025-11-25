Haberler

Trump, Müslüman Kardeşler'i Yabancı Terör Örgütleri Listesine Alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarını 'yabancı terör örgütleri' listesine ekleyen bir başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamede, Müslüman Kardeşler'in özellikle Mısır, Lübnan ve Ürdün'de faaliyet gösteren birimlerinin bu listelere dahil edilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarının "yabancı terör örgütleri" listesine eklenmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Müslüman Kardeşler'e yönelik imza attığı başkanlık kararnamesi paylaşıldı.

Söz konusu kararnamede Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent'a, Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki birimlerinin "Yabancı Terör Örgütleri" (FTO) ve "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Teröristler" (SDGT) listelerine eklenmesi yönünde gerekli çalışmayı yapmaları için talimat verdiğini belirtti.

Kararname, Müslüman Kardeşler'in özellikle Mısır, Lübnan ve Ürdün'de faaliyet gösteren birimlerinin bu listelere eklenmesini ve ilgili yaptırımlara tabi tutulmasını öngörüyor.

Trump'ın başkanlık kararnamesinde, 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırılarına atıf yapılarak, "Müslüman Kardeşler'in Lübnan'daki askeri kanadının" da bu saldırılara karıştığı ve bunun gibi başka eylemlerle ABD'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiği iddia edildi.

Kararnameye göre Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 30 gün içinde gerekli yasal çalışmaları tamamlayarak kararnamede belirtilen düzenlemeyi yapacak.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.