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Trump'tan Meloni için "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" paylaşımı

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ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni hakkında 'Uzaklaştırma kararı gerekiyor' dedi. İkili arasında fotoğraf tartışması büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trump, Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı "fotoğraf" tartışmasının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu.

Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafı paylaşan Trump, görselin üzerinde "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Meloni ile Trump arasındaki "Fotoğraf çektirmek için yalvardı" atışması

Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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