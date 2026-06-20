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Trump'tan İtalya Başbakanı Meloni'nin "kendisiyle yeniden dost olmaya çalıştığı" iddiası Açıklaması

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ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni'nin fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia etti, Meloni ise 'asla yalvarmayız' diyerek yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım!" açıklamasında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı esnasında benimle tekrar tekrar fotoğraf çektirmek istedi." ifadesine yer verdi.

Meloni'nin İtalya'da popülerlik seviyesinin düşük olduğunu savunan Trump, "Bunun nedeni de muhtemelen İran'ın nükleer silah edinmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda, İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir ülke olan ABD'yi reddetmiş olmasıdır (Bu konuda NATO da aynısını yaptı)." görüşünü paylaştı.

Trump, ABD'nin İtalya'ya her yıl milyarlarca dolar yatırım yapmasına rağmen Meloni'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'nın iniş pistleri ve havalimanlarını kullanmasına izin vermediğini belirterek, "Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım!" ifadelerini kullandı.

Meloni ile Trump arasında "fotoğraf" atışması

Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği demeçte, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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