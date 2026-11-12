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Trump, Meksika göç akınını durdurmazsa gümrük vergilerini ikiye katlayacağını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika göçmen akınını durdurmazsa Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerini ikiye katlayacağını söyledi. Trump, sosyal medya paylaşımında göçmenlerin ABD'ye alınmayacağını ve hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye doğru yola çıkan göçmen gruplarını durdurmaması durumunda Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerinin iki katına çıkarılacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Orta ve Güney Amerika ülkelerinden ABD sınırına doğru yola çıkan göçmen gruplarına dikkati çekti.

Ülkede 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybetmesine dikkati çeken Trump, "İşte yine başlıyoruz! Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yenilmiş algılanmasıyla birlikte – BEN ADAY LİSTESİNDE YOKTUM – ülkemize yönelik İSTİLA yeniden başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Karavan" olarak nitelendirilen büyük göçmen gruplarının ABD-Meksika sınırına doğru akın ettiğini ve bu gruplar içinde diğer ülkelerin almak istemediği kişiler bulunduğunu öne süren Trump, Meksika'ya şu çağrılarda bulundu:

"(Yasa dışı göçmenler) Bu kişiler ABD'ye alınmayacak. MEKSİKA ONLARI ŞİMDİ DURDURMALI, aksi takdirde Meksika'ya yönelik gümrük vergileri hemen İKİ KATINA ÇIKACAK. TEXAS VALİSİ, TEXAS'IN ÇOK LİBERAL YENİ VALİSİ, MUHTEŞEM SINIR DEVRİYEMİZ VE GÜMRÜK VE SINIR MUHAFAZA BİRİMİNE (ICE) BU KONUDA BİLGİ VERİLMİŞTİR. Hiçbir hoşgörü gösterilmeyecektir!"

Kaynak: AA
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