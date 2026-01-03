Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Uss Iwo Jima'nın Güvertesindeki Fotoğrafını Paylaştı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı sonrası ülkesinden çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun USS Iwo Jima'nın güvertesinde ellerini kelepçeli ve gözlerinin kapalı olduğu fotoğrafı paylaştı.

