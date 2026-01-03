Haberler

Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Uss Iwo Jima'nın Güvertesindeki Fotoğrafını Paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun USS Iwo Jima'nın güvertesinde kelepçeli ve gözleri kapalı bir şekilde görüntülendiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı sonrası ülkesinden çıkarılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun USS Iwo Jima'nın güvertesinde ellerini kelepçeli ve gözlerinin kapalı olduğu fotoğrafı paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı paylaştı. Söz konusu görüntüde Maduro'nun, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait amfibi hücum ve helikopter gemisi USS Iwo Jima'nın güvertesinde, elleri kelepçeli ve gözleri kapalı halde yer aldığı görülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek