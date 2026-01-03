Haberler

ABD Başkanı Trump, alıkonan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ilk fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Trump, alıkonan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ilk fotoğrafını paylaştı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonularak USS Iwo Jima gemisine götürülmesinin ardından fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Maduro'nun gözleri bağlı bir şekilde elinde su şişesi tutarken görüldüğü fotoğrafa Trump bir yorumda bulunmadı. Venezuela yönetimi, ABD'yi saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırıların ardından alıkonarak ABD'ye götürülen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "USS Iwo Jima" gemisinden ilk fotoğrafını yayımladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun alıkonarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Maduro'nun ülke dışına çıkarıldığı "USS Iwo Jima" gemisinden fotoğrafını paylaşan Trump, konuya ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Fotoğrafta ise Maduro, gözleri bağlı bir şekilde elinde su şişesi tutarken görülüyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

500

