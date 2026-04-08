Trump, ABD-İran anlaşmasına Lübnan'ın "Hizbullah nedeniyle" dahil edilmediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın Hizbullah nedeniyle dahil edilmediğini açıkladı. Trump, bu durumun kısa vadede çözülebileceğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın "Hizbullah nedeniyle" dahil edilmediğini belirtti.

Abd Başkanı Trump, PBS kanalının muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, ABD-İran ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Trump, Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilip edilmediği yönündeki soruya, "Evet, anlaşmaya dahil edilmediler." yanıtını verdi.

Lübnan'ın neden anlaşma dışında kaldığı sorusu üzerine ABD Başkanı, "Hizbullah yüzünden. Anlaşmaya dahil edilmediler. O mesele de halledilecek. Sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını onaylayıp onaylamadığıyla ilgili soruyu da cevaplayan Trump, "Bu, anlaşmanın bir parçası, bunu herkes biliyor. Bu ayrı bir çatışma." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
