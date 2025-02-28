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Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
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ABD Başkanı Donald Trump ile kavgasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çok sayıda Avrupa ülkesi destek verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "Ukrayna yalnız değildir" derken; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya seninle" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti.

İKİ LİDER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Trump, Zelenskiy'i kapıda karşılarken; görüşme sırasında iki lider arasında gergin anlar yaşandı. "Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti. Zelenskiy'in de yanıt vermesiyle tansiyon bir anda yükseldi.

Yaşanan gelişmenin ardından ortak basın toplantısı iptal edildi. Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk ederken; planlanan anlaşma da böylece imzalanamadı.

ZELENSKİY'E DESTEK YAĞDI

Yaşananların ardından Avrupa ülkelerinden Zelenskiy'e destek yağdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerboc, "Ukrayna yalnız değildir" açıklamasında bulunurken; İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya seninle" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Zelenskiy'e destek vererek; "İsveç, Ukrayna'nın yanında" dedi. İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Harris, "Ukrayna'nın yanındayız" derken; Polonya Başbakanı Tusk da "Sevgili Zelenskiy, Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TAM DESTEK

Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen de Zelenski'ye desteğini bildiren Avrupalı liderler arasında yer aldı. Leyen, "Sizin onurunuz Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü ol, cesur ol, korkusuz ol. Asla yalnız olmayacaksın, sevgili Başkanım" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da desteğini açıkladı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Savaş çıksada elimizdeki altınlar değerlense be haha :)

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

bu zamana kadar neredeydin Avrupa ?

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Haber YorumlarıPoyraz:

Zelensky sarı öküze posta koydu

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Haber YorumlarıSlm ksb:

We are with you Ukraine

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

avrupa yeter artık çekin elinizi şu adamın üstünden zaten yolunmuş tavuga döndü

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Haber YorumlarıEngin Farş:

Olması gereken zaten Ukranya’nın yanında olmak Rusya eğer başı boş bırakılırsa dünya savaşı çıkma ihtimali yüksek. Hoş Rusya da kâğıttan kaplan olduğunu belli etti ordusu olmayan Ukranya da kazanamadı, Suriye’de kaybetti kaçtı İran ı etkisiz olması eksi yazdı. Rusya dan da bir cacık olmayacağı belli

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Haber YorumlarıBlackened:

Ulan hepinizin c.baskanlarini, basbakanlarini gördük. Trump ukraynaya cokuyorum derken bir bir gidip elini eteğini optuler. Siz artık huviyetinizi kaybettiniz hepiniz abd nin usagisiniz geçmiş olsun hepinize!

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Avrupa'dan Ukraynaya gaz sevkiyatı başladı.Yine gaza gelip bir kazıkda Avrupadan yiyecek enayi

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

avrupa be abd kan dan kaosdan beslenir. fransa kamerunu çad ı belçika kongoyu hollanda antili sürinamı daha nicelerini sömürmedilermi

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Haber YorumlarıŞero null:

Soytarı yine sahneye oynamış sarı çıyanda kimler soytarının yanında son kez teyit etmiş oldu. Zeki çocuklar

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