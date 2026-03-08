Haberler

ABD Başkanı Trump: "Kürtlerin Savaşa Girmesini İstemiyoruz"

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, İran'da Kürt güçlerinin çatışmaya dahil olmasına karşı olduğunu belirtti ve Kürtlerin zarar görmesini istemediğini ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Kürt güçlerinin çatışmaya dahil olmasına karşı olduğunu söyledi. Trump, savaşın daha da karmaşık hale gelmesini ve Kürtlerin zarar görmesini istemediklerini belirtti.

ABD Başkanı, Başkanlık uçağı olan Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin zarar görmesini veya öldürülmesini istemiyoruz" dedi. Trump, Kürt aktörlerle ilişkilerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Onlarla ilişkimiz iyi. İçeri girmeye isteklilerdi ama ben onlara içeri girmelerini istemediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, ABD'nin Tahran'a karşı bir kara harekatı başlatmak için bölgedeki Kürt güçleri mobilize etmeyi amaçladıklarına dair iddiaların gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Kaynak: ANKA
