ABD Başkanı Trump'tan Küba açıklaması: "Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın başarısız bir ülke olduğunu belirterek, Kübalılara insani temelde yardım etmek istediğini ve bu konuda somut adımlar atacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da yaşayan Kübalıların kendisinden yardım istediğini belirterek, "Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarına, Küba ile ilgili gündemi değerlendirdi.

Küba konusuyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Trump, "Küba, başarısız bir ülke. Orada hiçbir şey yok, yiyecek yok, elektrik yok, paraları yok; biz de onlara destek olacağız. Onlara insani bir temelde yardım etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Donald Trump, ABD'de özellikle Florida'da çok sayıda Amerikalı Kübalının yaşadığını ve bu insanların kendisinden yardım istediğini aktararak, Küba ile ilgili bir şeyler yapacaklarını ve belki de ABD'de yaşayan birçok Kübalının ülkesine dönebileceğini söyledi.

"Umarım burada kalırlar ama geri dönmek ve ülkelerine yatırım yapmak istiyorlar" diyen Trump, kendisinden önceki hiçbir başkanın Küba konusuna eğilmediğini ve bu konuda somut adımlar atacağı için "mutlu" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

