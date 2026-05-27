Haberler

Trump, hava koşulları nedeniyle kabinesiyle Camp David'e yapacağı geziyi erteledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, elverişsiz hava koşulları nedeniyle kabinesiyle birlikte yarın yapmayı planladığı Camp David gezisini erteleyeceğini duyurdu. Toplantı Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek.

Abd Başkanı Donald Trump, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın kabinesiyle birlikte gerçekleştirmeyi planladığı Camp David gezisini erteleyeceğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarınki programıyla ilgili değişiklikleri duyurdu.

Abd Başkanı, "Yarınki olası kötü hava koşulları nedeniyle, Kabine Toplantımızı Beyaz Saray'da gerçekleştireceğiz ve kabinenin Camp David gezisini erteleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamadan kısa süre önce ABD basınında, Washington'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Camp David'e uçuşların zorlaşabileceği ve toplantının başka bir yere taşınabileceği belirtilmişti.

ABD basınındaki yorumlarda ayrıca Trump'ın ilk başkanlık döneminde Camp David'i 15 kez toplantı yeri olarak kullandığı, 8 Haziran 2025'te de burada İran ve Gazze konularına ayrılan bir oturum düzenlediği, yaklaşık iki hafta sonra ise ABD uçaklarının İran'ın nükleer tesislerini bombaladığı kaydedildi.

Başkent Washington'ın yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Camp David, eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Mısır lideri Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin'in 1978'de İsrail ve Mısır arasında barışı başlatan anlaşmanın imzalandığı yer olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru

Beklenen başvuruyu gerçekleştirdi

''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!