Haberler

Trump, kendi adını verdiği Kennedy Center'ın tadilat nedeniyle 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Trump Kennedy Center'ın 2 yıl sürecek tadilat çalışmaları nedeniyle kapatılacağını duyurdu. Tadilat sürecinde yeni bir eğlence kompleksi inşa edileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın sembol mekanlarından biri olan ve adını taşıyan Trump Kennedy Center'ın tadilat çalışmaları nedeniyle temmuz ayından itibaren 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump Kennedy Center'ın tadilata alınacağını duyurdu.

Bu kapsamda Trump Kennedy Center'ın 4 Temmuz 2026'da kapatılacağını duyuran Trump, 2 yıl sürecek tadilat kapsamında yeni bir eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı olarak başlanacağını kaydetti.

Trump, "Uzun süredir hem finansal hem de yapısal olarak kötü durumda olan, yıpranmış, harap ve bakımsız bir merkezi, daha önce hiç olmadığı kadar iyi, dünya çapında bir sanat, müzik ve eğlence kalesine dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, 18 Aralık 2025'te Washington'ın sembol mekanlarından Kennedy Center'ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamıştı.

Ardından, binaya ve mekanın internet sitesine Trump'ın adı eklenmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı