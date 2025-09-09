Trump: İsrail'in Katar'a saldırısı tamamen Netanyahu'nun kararıydı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SALDIRI KARARININ TAMAMEN NETANYAHU'YA AİT"

Trump, "Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD'nin yakın müttefiki olan Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı. "Bu karar Başbakan Netanyahu tarafından alınmış bir karardı, benim tarafımdan alınmış bir karar değildi." yorumunu yapan Trump, kendilerinin saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiklerini ifade etti.

"DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇ KALINMIŞTI"

ABD Başkanı, saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Katarlıları "yaklaşan saldırı" hakkında bilgilendirmesini istediğini belirterek, "O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN SALDIRISINI "TALİHSİZ BİR OLAY" DİYE TANIMLADI

Katar'ı ABD'nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırıdan sonra Netanyahu ile görüştüğünü dile getirdi. İsrail'in saldırısını "talihsiz bir olay" diye tanımlayan Trump, "Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı sonuçlandırması talimatını verdiğini de açıklamasına ekledi.