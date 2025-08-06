Trump, JD Vance'i Cumhuriyetçi Başkan Adayı Olarak İşaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayının Başkan Yardımcısı JD Vance olabileceğini belirtti. Trump, Vance'in harika bir iş çıkardığını ve muhtemelen favori konumda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayının, Başkan Yardımcısı JD Vance olmasının kuvvetli ihtimal olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda." yanıtını verdi.

Trump, dün CBNC News kanalına verdiği röportajda, 3. dönem başkan adaylığını şu anda düşünmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi

Bakan Fidan'ın diploması ile ilgili iddiaya belgeli yalanlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı

Sınava girmeden ehliyet aldı, utanmadan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.