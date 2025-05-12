Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmelerine Katılmayı Düşünüyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya- Ukrayna görüşmelerine bizzat katılabileceğini söyledi. ABD Başkanı bu hafta Orta Doğu turu kapsamında Körfez ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor.

Beyaz Saray'da bugün gazetecilerle konuşan Trump, "Perşembe günü Türkiye'de Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak görüşmeden iyi bir sonuç çıkabilir" dedi. ABD Başkanı Trump'ın, yarından itibaren sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı günkü programının kesinleşmediğini belirten Trump, "Perşembe günü nerede olacağımı tam bilmiyorum. Çok sayıda görüşmem var ama oraya uçmayı gerçekten düşündüm. Olabilir de… Eğer bir şeyler başarabileceğimizi düşünürsem, gitmeyi düşünebilirim. Ama bunu artık bir sonuca bağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden doğrudan diyalog kurulması için diplomatik zemini desteklediğini açıklamıştı. Türkiye'nin arabuluculuk girişimiyle gerçekleşecek görüşmelerin, taraflar arasında uzun süredir duraksayan barış çabalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.