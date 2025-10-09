Trump, İsrailli Esirlerin Teslim Edileceğini Açıkladı

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını 13 Ekim Pazartesi günü teslim edeceğini duyurdu. Görüşmeler sonrası esirlerin aileleri, Trump'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin "tamamını" 13 Ekim Pazartesi teslim edeceğini belirtti.

Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkese varılması sonrası İsrailli esirlerin aileleriyle telefonda görüştü.

İsrailli esirlerin yakınları varılan anlaşma nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

Trump, görüşmede İsrailli esirlerin "tamamının" pazartesi günü teslim edileceğini söyledi.

Öte yandan Trump, teslim edilecek esirlere "ölü esirlerin cenazelerinin" de dahil edilip edilmeyeceğine dair detay vermedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise Hamas'ın sağ esirleri tek seferde bırakacağı ancak ölü esirlerin cenazelerinin teslim edilmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor.

Gazze'de 48 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. Bu esirlerden 20'sinin sağ olduğuna inanılıyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
