Haberler

Trump'tan İsrail ve Lübnan liderleri arasında görüşme olacağı açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin 34 yıl sonra bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmenin iki ülke arasında bir nefes alma alanı yaratma amacı taşıdığı belirtildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında "biraz nefes alma alanı" oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki görüşmeye ilişkin Trump, "İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, 34 yıl gibi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın verdiği bilgiye göre, görüşme Türkiye saatiyle bugün gerçekleşecek.

İsrail ve Lübnan arasındaki görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılımıyla ABD Dışişleri Bakanlığında Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri, iki ülke arasındaki doğrudan müzakereleri ve ateşkesi görüşmek için bir araya gelmişti.

Toplantı, 40 yıldan uzun süre sonra Lübnanlı ve İsrailli iki yetkilinin doğrudan görüşmesi olarak kayda geçmişti.

Görüşmeden, İsrail'in karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Lübnan'da ateşkese ilişkin olumlu karar çıkmamıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Okul katliamıyla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor

Jose Mourinho geri dönüyor
Demet Özdemir’den eleştirilere sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım
Hatay'da ormanda bir kişinin cesedi bulundu

Çobanın ihbarıyla ormana giden jandarma korkunç manzarayla karşılaştı
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor

Jose Mourinho geri dönüyor
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Saldırgan, sınıf arkadaşlarını daha önce tehdit etmiş

Saldırgan, yapacaklarını sınıf arkadaşlarına daha önceden söylemiş