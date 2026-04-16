ABD Başkanı Trump: "İsrail-Lübnan Görüşmesi, 34 Yıl Sonra Gerçekleşecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında kesintiye uğrayan temasların yeniden kurulması için girişimde bulunduğunu duyurdu. İki ülke liderinin yaklaşık 34 yıl aradan sonra bugün görüşeceğini belirtti.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında uzun süredir kesintiye uğrayan temasların yeniden kurulması için girişimde bulunduklarını açıkladı. Trump, iki ülke liderinin yaklaşık 34 yıl sonra bugün görüşeceğini belirterek, süreci "nefes alma alanı yaratma" çabası olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan Washington yerel saatine göre yaptığı paylaşımda, "İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alma alanı yaratmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl kadar...Bu görüşme, yarın gerçekleşecek. Güzel..." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Türkiye saatine göre bugün olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Saldırganın polis amiri babası tutuklandı
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı