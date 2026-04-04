Trump: İran'a verdiğim zaman tükeniyor, cehennemin üzerlerine inmesine 48 saat kaldı

ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik bir tehdit geldi. Trump yaptığı açıklamada, "İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün süre vermiştim, zaman tükeniyor. Cehennemin üzerlerine inmesine 48 saat kaldı" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması veya anlaşma yapması için verdiği 10 günlük sürenin son 48 saatinde olduğunu belirtti.
  • İran, ABD'nin 48 saatlik ateşkes teklifini kabul etmeyip ağır saldırılarını sürdürdü.
  • ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı ve bu saldırılarda İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın ABD tarafından yapılan "48 saatlik ateşkes" teklifini kabul etmemesi sonrası, savaş yeniden sertleşiyor. Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma bekleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı sert bir şekilde tehdit etti.

GERİ SAYIM BAŞLATTI

İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatan Trump, geri sayımın başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran’a bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor; cehennem azabı üzerlerine çökmeden önce sadece 48 saat kaldı. Tanrı’ya şükürler olsun!" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ATEŞKES TEKLİFİNE AĞIR SALDIRIYLA YANIT

Öte yandan; 36 gündür süren savaşta "ateşkes" konusu yeniden gündeme geldi; ancak olumsuz sonuçlandı. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı. Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran'ın ateşkes teklifine yazılı bir yanıt vermediğini, bunun yerine sahada ağır saldırıların sürdürülmesiyle karşılık verdiğini ifade ederek, "ABD'nin ateşkesi sağlamak amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler, özellikle Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bu ülkeye ait askeri depo alanının hedef alınmasının ardından daha da yoğunlaştı" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıBozkurt:

Bu da bizim özgür gibi kimin mezarına gidip içiyorsa sonrası kuru gürültü

Haber YorumlarıReşat:

Bu kimin dostu onu ögren önce

Haber YorumlarıUfuk BİR:

Dostum sayın tramp???

Haber YorumlarıLeven Ergün:

RAHAT OOOLL AMPÜLLER CEPTE

Haber YorumlarıBozkurt:

Reşo kimin dostu olduğunun önemi yok kime benzediği önemli haksız mıyım elini vicdanına koy

Haber YorumlarıRevolver:

İranı kınayıp, irana karşı patriotları yerleştiren kim?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

