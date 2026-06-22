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Trump, İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini ileri sürdü

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ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin gelecekte uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. İsviçre'de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin "uzun bir süre boyunca" kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelerde yer alan nükleer silah geliştirme konusuna yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı açıklamasında, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında." ifadesine yer verdi.

ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.

İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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