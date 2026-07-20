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ABD Başkanı Trump "aksine karar verene kadar" İran'a yönelik saldırıların süreceği öne sürüldü

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ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceği, ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi. CNN'in haberine göre müzakereciler, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebilecek 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları "aksine karar verene kadar sürdüreceği" ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin de devam ettiği iddia edildi.

CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran'dan müzakerecilerin, "gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendirdiğini" öne sürerek, olası ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın "İslamabad Mutabakatı'nı ihlallerinin, ABD'li askerlerinin ölümünün ve Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunun bedelini ödemesini sağlamaya odaklandığını" savunan yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan (Trump) aksine karar verene kadar devam edecek ancak iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" ve bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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