ABD Başkanı Trump: İran'a Karşı Savaş, 'Büyük Ölçüde' Tamamlandı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki operasyonların başlangıçtaki 4-5 haftalık sürenin çok ilerisinde olduğunu ve savaşın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran operasyonlarının başlangıçtaki 4–5 haftalık tahmininin "çok ilerisinde" olduğunu belirterek, savaşın büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli yayın kuruluşu CBS ile yaptığı röportajda, "ABD'nin İran'daki operasyonlarda başlangıçta öngördüğü 4–5 haftalık süre tahmininin 'çok ilerisinde' olduğunu" söyledi. Trump, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı. Onların ne bir deniz kuvveti, ne iletişimi, ne de bir hava kuvveti var" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında ise Trump, "Ona verecek bir mesajım yok" dedi.

Kaynak: ANKA
