Haberler

ABD Başkanı Trump: "(İran'la) Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan savaşın büyük ölçüde tamamlandığını ve hedeflerine hızlıca ulaştıklarını ifade etti. Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü de belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını söyleyerek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." dedi.

Amerikan CBS News kanalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

"Hamaney'in yerine geçecek birini düşünüyorum"

Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey." dedi.

Trump, "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti, ancak bu kişinin kim olduğuna ilişkin ayrıntılara değinmedi.

" Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alabiliriz" mesajı"

ABD Başkanı Trump, röportajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de önemli mesajlar verirken, "boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Trump, İran'a yönelik "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, şirinlik yapmaya kalkışmasalar iyi olur, yoksa o ülkenin sonu gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı

Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var

İsrail'e dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu