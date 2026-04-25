Trump, İran'la görüşmek üzere Pakistan'a gitmesi planlanan ABD heyetinin ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere yapmak üzere İslamabad'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız." dediği aktarıldı.

Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız." dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Pakistan'dan ayrıldığı haberinin duyurulmasının ardından geldi.

İran tarafı daha önce ABD heyetiyle Pakistan'da herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti.

Seyahat iptalinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini söyledi

ABD Başkanı Trump Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği kısa demeçte ise ABD heyetinin Pakistan'a yapılması planlanan seyahatinin iptal edilmesinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Hayır. Bu öyle bir şey anlamına gelmiyor. Henüz bunu düşünmedik." dedi.

ABD Başkanı, "Tüm kozlar elimizde. Oraya gidip oturup boş boş konuşmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan aynı konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Trump, İran'da "liderlikle ilgili muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı" bulunduğunu öne sürerek, "Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda yok! Konuşmak istiyorlarsa, sadece aramaları yeterli." ifadelerini kullandı.