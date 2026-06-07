Haberler

Trump, İran'la anlaşmaları halinde uranyumun imhası için Tahran'la işbirliği yapacaklarını savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'la yapılacak olası bir anlaşmada zenginleştirilmiş uranyum stoklarının imha edileceğini, anlaşma olmazsa askeri baskının süreceğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılması halinde Tahran yönetimiyle birlikte İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını imha edeceklerini, anlaşma sağlanamaması durumunda ise İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdüreceklerini söyledi.

Trump, NBC News'e verdiği röportajda, İran'la yürütülen müzakerelerin durumu ve olası bir anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşma sağlanması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun imhası sürecinde işbirliği yapacaklarını kaydeden Trump, "Eğer dostane ilişkilerimiz olduğunu kabul edip bir anlaşma yaparsak, hep birlikte devam ederiz. Ekipman bizim olur. İster yerinde olsun ister başka bir yere götürelim, onu alıp imha ederiz." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmaya varılamaması halinde İran'a yönelik askeri baskıyı sürdüreceklerini belirterek, "Onlarla birlikte ya da onlarsız gideceğiz. Ama bize ateş eden insanlar olmayacak." dedi.

İran'ın anlaşmaya "çok yakın" olduğunu savunan Trump, taraflar arasında yalnızca birkaç pürüz kaldığını ve bunların önemli sorunlar olmadığını ifade etti.

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını kabul ettiğini savunarak, anlaşmaya İran'ın nükleer silah geliştirmesinin yanı sıra bu tür silahları satın almamasını da güvence altına alacak ek bir madde eklenmesini istediğini söyledi.

İranlı yetkililerin başlangıçta bu talebe mesafeli yaklaştığını dile getiren Trump, daha sonra buna itiraz etmediklerini kaydetti.

Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu söyledi

Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i "rasyonel ve zeki" olarak nitelendirerek, talep etmesi halinde kendisiyle görüşebileceğini belirtti.

Hamaney ile doğrudan görüşmediğini ifade eden Trump, İran liderinin ciddi şekilde yaralandığını öne sürerek buna rağmen ABD ile ilişkileri değerlendirmesinin cesaret gerektirdiğini savundu.

Abd Başkanı, İran yönetiminin "güçlü ve gururlu" olduğunu kaydederek, bir anlaşmaya ulaşmanın zaman alacağını ancak İran'ın başka seçeneği bulunmadığını iddia etti.

Trump ayrıca, İran'la yapılabilecek yeni bir anlaşmanın ardından ülkenin dondurulmuş varlıklarının hemen serbest bırakılmayacağını, bunun daha sonraki aşamalarda değerlendirilebileceğini söyledi.

İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini ileri süren Trump, bölgede konuşlu yaklaşık 50 bin ABD askerinin ise anlaşma sağlanmadan geri çekilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi

Oyunu kullanan komşu ülke başbakanın ilk mesajı Türkiye'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: İnsanlığı tehdit eden en büyük mesele bu
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar