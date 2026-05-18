Trump’tan İran’a net mesaj: Hiçbir tavize açık değilim, ne olacağını biliyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer gerilimi azaltmaya yönelik sunduğu son çözüm önerisini "yetersiz" bularak Washington'ın kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini açıkladı. Tahran'a yönelik askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini belirten Trump'ın bu sert çıkışının ardından, Beyaz Saray'da tüm opsiyonların yeniden değerlendirileceği kritik bir ulusal güvenlik zirvesi toplama kararı alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan nükleer ve askeri gerilimde geri adım atmayacağının sinyalini verdi. New York Post gazetesine telefonla özel bir röportaj veren Trump, Tahran yönetiminin dün Washington’a ilettiği güncellenmiş yeni çözüm önerisini "yetersiz" bulduklarını açıkladı. Masadaki kırmızı çizgilerin aynen geçerli olduğunu belirten ABD Başkanı, müzakereler konusunda oldukça olumsuz bir tablo çizdi.

"20 YILLIK ASKIYA ALMA YETMEZ, HİÇ BİR ŞEYE AÇIK DEĞİLİM"

İran’ın uranyum zenginleştirme programını 20 yıl boyunca askıya almayı kabul ettiğine yönelik uluslararası basına yansıyan iddiaların sorulması üzerine Trump, sert bir dille kapıları kapattı. "Şu anda hiçbir şeye açık değilim" ifadelerini kullanan Trump, Tahran'a yönelik herhangi bir esneme ya da taviz politikasını kesin bir dille reddetti.

Askeri seçeneklerin hala masada olduğunu gizlemeyen ABD Başkanı, imalı bir uyarıda bulunarak şunları söyledi: "İranlılar yakında neler olacağını çok iyi biliyor."

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK "İRAN" ZİRVESİ 

Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından Washington’da hareketli saatler başladı. Axios haber platformunun üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı kulis bilgisine göre, Başkan Trump yarın (Salı) Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibini acil gündemle yeniden topluyor.

Toplantıda, İran'dan gelen son teklifin detaylıca masaya yatırılacağı ancak Trump'ın bu öneriyi halihazırda "yetersiz" bulduğu için askeri dahil tüm opsiyonları güvenlik kurmaylarıyla baştan değerlendireceği belirtildi.

"ZAMAN AZALIYOR, ÖNCEKİNDEN SERT VURURUZ"

Trump, geçtiğimiz gün (17 Mayıs) Axios’a verdiği bir diğer demeçte de Tahran üzerindeki baskıyı artırmıştı. İran'ın hamle yapmak için zamanının giderek daraldığını vurgulayan Trump, bölgedeki saldırıların yeniden başlaması halinde ABD ordusunun bu kez çok daha acımasız olacağını belirterek, "İran'ı öncekinden çok daha sert şekilde vururuz" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
