Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde açma teklifini reddetti

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WASHINGTON, 27 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin şartlı teklifini reddetti.

Trump cumartesi günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolüne sahibiz. Boğazdan büyük miktarlarda petrol çıkıyor. Dün gece 29 gemimiz çıktı. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve bence bu iyi. Ben de anlaşma yapmayı seviyorum ama bu anlaşma kabul edilebilir gibi değil" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi cuma günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın Katar aracılığıyla ABD'ye, gerekli koşulların karşılanması halinde boğazın yedi gün içinde yeniden açılmasını öngören 'somut' bir plan ilettiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua