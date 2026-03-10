Haberler

Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde İran'a "askeri sonuç" uyarısı yaptı Açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde bunların derhal kaldırılmasını talep etti ve askeri sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde bunların "derhal kaldırılmasını" istediklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump şunları kaydetti:

"Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecekleri kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacak."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
