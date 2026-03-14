Trump: İran'ın Hark Adası'na Hava Saldırıları Düzenledik

WASHINGTON, 14 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. İran'ın ham petrol sevkiyatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası, kilit öneme sahip bir petrol ihracat merkezi olma özelliği taşıyor.

Trump cuma günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce adanın petrol altyapısını hedef almamaya karar verdiğini, ancak "İran veya başka bir gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişini engelleyecek bir adım atması halinde" bu kararını değiştirebileceğini söyledi.

CNN'in uzman görüşlerine dayandırdığı haberinde Hark Adası'nı ele geçirmek için kapsamlı bir kara operasyonu gerektiğine dikkat çekilirken, Trump yönetiminin şu ana kadar bu konuda mesafeli tutum sergilediğini belirtildi.

Basra Körfezi'nde yer alan Hark Adası, İran kıyılarına yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor ve ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı bu ada üzerinden gerçekleştiriliyor.

Pentagon Basın Sözcüsü Kingsley Wilson cuma günü yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri operasyonlara 50.000'den fazla ABD askeri personelinin katıldığını söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın perşembe günkü açıklamasında da ABD Savaş Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya atfen yaklaşık 6.000 hedefin vurulduğu, 60'tan fazla gemi ve 30 mayın döşeme gemisinin imha edildiği ya da hasar gördüğü kaydedildi.

Pentagon'un amfibi saldırı gemisi USS Tripoli'yi ve yaklaşık 2.500 deniz piyadesini de Ortadoğu'ya sevk ettiği bildirildi. Bu birliklerin bölgede mevcut ABD askeri unsurlarına katılmasının 1-2 hafta sürmesi bekleniyor.

Axios haber portalı, bölgedeki birlikleri takviye amacıyla çok sayıda savaş gemisi ve F-35 savaş uçağının da konuşlandırılacağını bildirdi.

