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Trump, İran'ın balistik füzelere sahip olmasından rahatsız olmayacağını söyledi

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ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerde balistik füzeler varken sadece İran'a yasak getirmenin adil olmadığını belirtti. Ayrıca ABD-İran mutabakatının 48 saat içinde imzalanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki diğer ülkelerin elinde balistik füzeler varken sadece İran'a "hayır" demenin adil olmayacağını belirterek, "Balistik füzeler, nükleer silahlarla aynı şey değil, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler bunlara (balistik füzelere) sahipse, nispi orantı içinde bakıldığında bunun ( İran'da da olmasının) sorun olmadığını söyleyebilirim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Paris'te havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile İran arasındaki mutabakat metninin tam olarak ne zaman imzalanacağıyla ilgili soru üzerine, son detaylar üzerinde çalışıldığını belirten Trump, "48 saat derdim. Henüz tam kesinleştirmedik. Şu anda son hali bu şekilde." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ordusunun daha ne kadar Orta Doğu'da kalacağı hususunda net ifadeler kullanmaktan kaçınarak, "Bir süre bekleyelim, bakalım süreç nasıl gelişecek. Bence her şey yolunda gidecek ama göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın sınırlı sayıda da olsa balistik füzelere sahip olmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini ifade eden Trump, diğer birçok ülkede bu füzelerden varken sadece İran'a "hayır" demenin çok adil olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Trump, "Balistik füzeler, nükleer silahlarla aynı şey değil, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler bunlara (balistik füzelere) sahipse, nispi orantı içinde bakıldığında bunun (İran'da da olmasının) sorun olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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