Donald Trump: İran ile Anlaşmanın Yarın İmzalanması Planlanıyor

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran ile yapılacak anlaşmanın yarın imzalanmasının planlandığını belirterek, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilere açılacağını öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) eleştirirken, kendi yönetiminin İran ile yürüttüğü sürecin İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini savundu.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Barack Hussein Obama'nın İran ile yaptığı anlaşma, JCPOA, İran'ın altı yıl önce sahip olacağı ve çok daha önce kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay, güzel ve sorunsuz bir yoldu. Benim İran ile yaptığım anlaşma ise bunun tam tersidir; nükleer silaha karşı bir duvardır. Aslında artık nükleer silah istemiyorlar ve satın alma, geliştirme ya da başka herhangi bir yöntemle de sahip olmayacaklar."

Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı herkese açık olacak. İran ile ilişkilerimiz, önceki yönetimlerin sahip olduğundan çok daha farklı ve çok daha iyi bir noktadadır. Obama'nın onlara yaptığı, içinde 1,7 milyar dolar nakit paranın da bulunduğu yüz milyarlarca dolarlık ödemelerin aksine, bu anlaşmada hiçbir para el değiştirmeyecek.

Uygun zamanda, ortam tamamen sakinleştiğinde, güçlü B-2 bombardıman uçaklarımız ve onların üstün pilotları sayesinde granit dağların derinliklerine gömülü nükleer kalıntılara ulaşacak, bunları aşağı indirip yok edeceğiz; ister İran'da ister ABD'de olsun. İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Umarım bu süreç hızlı, kolay ve sorunsuz şekilde sonuçlanır. Eğer sonuçlanmazsa, elimizde nihai alternatif var ve umarım ona bir daha başvurmak zorunda kalmayız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA