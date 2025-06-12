Trump, İran ile Anlaşma Tercihini Vurguladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma yapmayı tercih ettiğini belirterek, olası İsrail saldırısının durumu kötüleştirebileceğini ifade etti. Orta Doğu'daki gerginliklerin farkında olduğunu ve çatışma ihtimaline dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ve anlaşma sürecinde İsrail'in olası saldırısının "her şeyi mahvedeceğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, İran-İsrail gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İran'la halen nükleer anlaşma müzakerelerini sürdürdüklerini ve anlaşma yapmak istediklerini yineleyen Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz, bu kadar basit." dedi.

İsrail'in İran'a yönelik olası saldırı haberleri sorulan Trump, İran'a saldırı konusuna temkinli yaklaştığı ve anlaşma yapmayı tercih ettiği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşmaya oldukça yaklaştık. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

" Orta Doğu'da büyük bir çatışma ihtimali var"

İsrail'in bu süreçte kendisine ne söylediği sorusuna, "Bana bir şey söylemediler ancak Orta Doğu'da büyük bir çatışma ihtimali var. Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak." diye yanıt verdi.

Bölgede çok sayıda Amerikalı personel olduğunu ve bu kişilerin çıkarılmasını istediğini söyleyen Trump, "Çünkü yakında bir şeyler olabilir. Ben hiçbir uyarıda bulunmayan ve füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum." diye konuştu.

İran'la anlaşmaya varıp varmayacaklarını şu anda net olarak söyleyemeyeceğini kaydeden Trump, "Şunu net olarak söyleyebilirim, (İsrail) girseler de girmeseler de, (İran) nükleer silaha sahip olamaz. Ben daha barışçıl yolu tercih ederim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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