Trump: İran ile Anlaşma Tamamlandı, Hürmüz Boğazı Açılıyor

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran ile sağlanan anlaşmaya ilişkin "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim. Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve aynı zamanda ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum" açıklamasında bulundu.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Donald Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim! Bu vesileyle, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve aynı zamanda ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akışına izin verin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA