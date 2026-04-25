Trump, İran Görüşmesi İçin Planlanan İslamabad Seyahatini İptal Etti

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, temsilcilerinin İranlı yetkililerle görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yapacağı seyahati iptal ettiğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Temsilcilerimin İranlılarla görüşmek üzere Pakistan'ın İslamabad kentine yapacağı seyahati az önce iptal ettim. Seyahat için çok fazla zaman kaybediliyor, çok fazla iş var! Üstelik, onların 'liderlik kadrosu' içinde muazzam bir iç çekişme ve kargaşa var. Kim sorumlu, kimse bilmiyor; kendileri dahil. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda hiç yok! Konuşmak istiyorlarsa, tek yapmaları gereken aramak!" ifadesini kullandı.

