Haberler

Trump, İran'dan "doğru cevabı" alamazlarsa "işlerin çok hızlı gerçekleşeceğini" belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma umduğunu, aksi halde işlerin çok hızlı ilerleyebileceğini söyledi. Trump, İranlı yetkilileri 'mantıklı ve makul' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan, anlaşma olup olmayacağı konusunda "doğru bir yanıt" almayı umduğunu kaydederek, aksi durumda bu ülkeye yönelik "işlerin çok hızla gerçekleşebileceğini" söyledi.

Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

İran'la ilgili güncel durumun ne olduğu yönündeki bir soruya cevap veren Trump, şu anki durumun "tam sınırda" olduğunu dile getirdi.

"Eğer bunu başarırsak (anlaşma olursa), çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlardan doğru yanıt almalıyız, tamamen yüzde 10 doğru bir cevap olmalı, aksi durumda işler çok hızlı ilerler." dedi.

Donald Trump ayrıca, İran'da şu anda görüştükleri liderlerin eski isimlere göre daha "mantıklı" ve "makul" isimler olduklarını vurgulayarak, "Size şunu söylemeliyim ki çok iyi insanlarla muhatap oluyoruz. Yetenekli ve zeki insanlar. Umarım herkes için harika olacak bir anlaşma yaparlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor!
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü

Küresel piyasalarda barış umudu! Tam anlamıyla çakıldı
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Akşam son kez arkadaşlarıyla gezdi, sabah korkunç halde bulundu
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?