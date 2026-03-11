Haberler

ABD Başkanı Trump, İran'da hedef alınacak "neredeyse hiçbir şey kalmadığını" söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın sona erebileceğini ve orada hedef alınacak az şey kaldığını söyledi. Trump, planlarının başarılı gittiğini savunarak İran'a verdiği zararı vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da hedef alınacak "neredeyse hiçbir şey kalmadığını" belirterek, "İran'da küçük şeyler kaldı. Ne zaman bitmesini istersem o zaman bitecek." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Axios haber platformuna telefonla verdiği kısa mülakatta İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini kaydederek, "İran'da küçük şeyler kaldı. Ne zaman bitmesini istersem o zaman bitecek." ifadelerini kullandı.

Şu ana dek planlarının önünde gittiklerini ve "çok iyi" bir iş çıkardıklarını savunan Trump, ilk dönemde bile İran'a "mümkün olduğunu düşündüklerinden daha fazla hasar verdiklerini" belirtti.

ABD Başkanı, " Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefliyorlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam, bundan kolay kurtulamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi