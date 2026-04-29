Trump: "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "bir türlü işleri yoluna koyamadığını" ve nükleer silahsızlanma anlaşması "imzalamayı bilmediğini" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "bir türlü işleri yoluna koyamadığını" ve nükleer silahsızlanma anlaşması "imzalamayı bilmediğini" iddia etti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a eleştirilerde bulundu.

Başkan Trump, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın paylaşımında yer verdiği; siyah takım elbiseli, güneş gözlüklü ve elinde uzun namlulu silah taşıdığı bir fotoğrafına kalın puntoyla "Artık iyi adam yok." ifadesini kullanması dikkati çekti.

Hürmüz Boğazı ablukası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
